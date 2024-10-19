Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hamas Lideri Sinvar'ı Kınadı

Başbakan İbrahim'den Şiddetli Kınama

Malezya'nın ilanı, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne dair tepkilerin arttığı bir dönemde geldi. Başbakan Enver İbrahim, X platformunda yaptığı paylaşımla, "Filistin halkının savunucusu olan Sinvar'ın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

İbrahim, Sinvar'ın öldürülmesini şiddetle kınayarak, "Malezya, uluslararası toplumun İsrail'in gerçekleştirdiği barbarlıkları reddetmesi gerektiğini ve Filistinlilere yönelik süregelen katliamın derhal durdurulması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. " dedi. Ayrıca, mevcut durumun kötüleştiğine ve uluslararası toplumun barış ile adalet sağlama konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

Afganistan Hükümetinden Destek Mesajı

Aynı zamanda Afganistan geçici hükümeti, Sinvar'ın ölümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı ve İslam dünyasının mazlum Filistin halkı ile dayanışma içinde olmaya davet edildiğine dikkat çekti.

Sinvar'ın Ölümü

İsrail ordusu, Yahya Sinvar'ın 17 Ekim’de Gazze'nin güneyinde gerçekleşen bir operasyonda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Aynı gün, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Sinvar’ın ölümünü doğruladı. Sinvar, daha önce İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan İsmail Heniyye’nin yerine 6 Ağustos 2023'te Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.