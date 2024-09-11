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Malezya'daki Arkeolojik Kazılarda 16 Bin Yıllık İskeletler Bulundu

Kelantan eyaletindeki kazılarda 16 bin yıllık insan iskeletleri ve 71 bin tarih öncesi eser keşfedildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 22:22
Malezya'daki Arkeolojik Kazılarda 16 Bin Yıllık İskeletler Bulundu

Malezya'da Tarih Öncesi Eserler Keşfedildi

Kelantan eyaletinde gerçekleştirilen kazılarda, 16 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan iskeletleri ortaya çıktı. Bu önemli keşif, Malezya Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Zuliskandar Ramli liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Nenggiri Vadisi'nde Önemli Buluntular

Kuala Lumpur’un 290 kilometre doğusunda yer alan Nenggiri Vadisi'nde yapılan çalışmalarda, 71 binden fazla tarih öncesi eser bulundu. Bu eserler arasında taş süs eşyaları ve çanak çömlek parçaları da yer alıyor.

Keşif ve Vital Bilgiler

Vadide yapılan çalışmalar Mart 2022’de başlayıp Ekim 2023’te sona erdi. En dikkat çekici buluntulardan biri, Gua Keledung Kecil adlı mağarada bulunan tamamen korunmuş bir insan iskeletidir. Prof. Dr. Ramli, "Bu, ülkede bükülmüş pozisyondaki en nerede bulunan en eski iskelet" ifadesini kullandı.

Kültürel Bağlantılar ve Eskilik

Keşfedilen iskeletlerin büyük kısmının bölgenin Neolitik öncesi kültürüyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Özellikle 15 iskelet çömelmiş veya bükülmüş pozisyonda bulunurken, yalnızca bir iskelet düz bir şekilde gömülmüştür. Düz gömülen iskeletten elde edilen bulgular, onun Neolitik döneme ait olduğunu göstermektedir.

Avcı-Toplayıcı Kültür

Araştırmacılar, iskelet kalıntılarının Hoabinhian avcı-toplayıcı kültürüne ait olduğuna inanıyor. Ayrıca, mağaralarda işlenmiş taş aletlerin yanı sıra binlerce çanak çömlek parçası ve süs eşyası bulundu. Bunun yanı sıra, mezar eşyaları gibi çok sayıda eser de tespit edildi.

Neolitik Dönem Eserleri

Neolitik döneme ait mezarlarda, taş bilezikler, cilalı taş aletler ile çanak çömlek parçaları gibi değerli eserler keşfedildi. Prof. Dr. Ramli, bu eserlerin büyük kısmının ölülerle birlikte gömülen mezar eşyaları olduğunu belirtti.

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