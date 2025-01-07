Malezya ve Singapur Küresel Yatırımları Çekmek İçin Özel Ekonomik Bölge Kuruyor

Malezya ve Singapur'dan Önemli Ekonomik İşbirliği

Malezya ve Singapur, küresel yatırımları çekmek ve ticari mal ile insan akışını kolaylaştırmak amacıyla özel bir ekonomik bölge oluşturma kararı aldı. İki ülke arasında imzalanan anlaşma, Malezya'nın Putrajaya Federal Bölgesi'nde düzenlenen törenle hayata geçirildi. Törene, Başbakan Enver İbrahim ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong gibi üst düzey yetkililer katıldı.

Özel Ekonomik Bölge Detayları

Özel ekonomik bölge, Malezya'nın Johor eyaletinde inşa edilecek. Bu bölge, çeşitli sektörlerdeki projeler için vergi teşvikleri sunmayı planlıyor. Havacılık, imalat, turizm, enerji ve sağlık gibi alanlarda öncelikli projeler yürütülecek.

Hedefler ve Beklentiler

Yetkililer, ilk 5 yıl içerisinde bölgeye 50 proje çekmeyi ve 20 bin nitelikli iş fırsatı oluşturmayı hedefliyor. Singapur, sınırlı doğal kaynak ve araziye sahip bir küresel finans merkezi olarak bu girişimden büyük bir fayda sağlamayı bekliyor.

İşbirliğinin Önemi

Malezya Başbakanı Enver, "Johor-Singapur Özel Ekonomik Bölgesi'ni" eşsiz bir girişim olarak nitelendirirken, işbirliğinin önemli faydalar sağladığını vurguladı. Enver, iki ülkenin güçlü yönlerini birleştirmenin ve kutuplaşan bir dünyada işbirliğini artırmanın önemini dile getirdi.

Singapur Başbakanı Wong ise, iki ülke arasındaki güçlü bağların entegre bir bölge için kritik rol oynadığını belirtti. Wong, ASEAN perspektifinden hareketle, bölge ülkeleri arasında daha fazla ticaret, yatırım ve altyapı bağlantılarının önemine değindi.

ASEAN Dönem Başkanlığı

Malezya, bu yıl ASEAN'ın dönem başkanlığını yürütmektedir. Wong, asıl rekabetin bölge ülkeleri arasında değil, dışarıdan geldiğini belirterek, ASEAN ülkelerinin işbirliği içerisinde rekabetçi kalmaları gerektiğini ifade etti.