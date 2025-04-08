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Mali, Cezayir'e Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Mali, Cezayir'in İHA düşürme iddiasıyla hava sahasını kapatarak uçuşları askıya aldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 00:33
Mali, Cezayir'e Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Mali, orduya ait insansız hava aracını (İHA) düşürmekle suçladığı Cezayir'e hava sahasını kapatma kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir'in hava sahasını Mali'ye kapatmasının ardından mütekabiliyet gereği Mali hava sahasının da Cezayir'e kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ikinci bir emre kadar Mali'den Cezayir'e veya Cezayir'den Mali'ye hiçbir sivil ve askeri uçuşa izin verilmeyeceği kaydedildi. Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırında uçan orduya ait İHA'nın sınır ihlali yapmadığını, buna rağmen düşürüldüğünü ifade etmişti.

Cezayir tarafı ise 2 kilometre Cezayir hava sahasına giren ve keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Mali, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'nın Cezayir tarafından düşürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, Cezayir Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer iki üyesi Burkina Faso ve Nijer de Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını duyurdu. Cezayir ise bu gelişmeler sonucunda, Bamako ve Niamey Büyükelçilerinin "istişare" amacıyla çağrılacağını, yeni atanan Vagadugu Büyükelçisinin göreve başlamasının ise erteleneceğini açıkladı.

Cezayir, son olarak Mali'nin hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesi nedeniyle hava sahasını Mali'ye kapattığını duyurdu.

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