Malta Başbakanı Abela, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Malta Başbakanı Robert Abela, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Abela, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistin'i tanımasının ardından Malta hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barışı sağlama, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas mağdurlarının geri dönüşüne ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı." ifadelerini kullandı. Açıklamada, tüm taraflara adil bir iki devletli çözüme bağlı kalma çağrısı yapıldı ve iki halkın haklarının güvence altına alınmasının önemi vurgulandı.

Abela'nın çağrısı

Başbakan Abela, taraflara her iki halkın haklarını ve beklentilerini güvence altına alan adil bir iki devletli çözüme bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

22 Eylül ve Filistin tanıması

Abela, 22 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesindeki konferansta yaptığı konuşmada, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını ilan etmişti.

Beyaz Saray'ın 20 maddelik planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıkladı.