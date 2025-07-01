Manavgat Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Dolbazlar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele için 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi. Ayrıca pek çok yangın söndürme işçisi de bölgede görev aldı.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, olay nedeniyle yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürdürülmektedir.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.