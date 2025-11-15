Manavgat'ta Motosiklet ile Panelvan Çarpıştı: Kask Hayatı Kurtardı

Manavgat'ta motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada, sürücü kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:57
Manavgat'ta Motosiklet ile Panelvan Çarpıştı: Kask Hayatı Kurtardı

Manavgat'ta motosiklet ile panelvan çarpıştı: Kask hayat kurtardı

Kaza ve müdahale

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Sarılar Mahallesi Şelale Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motosiklet ile panelvan çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Yağız Ö. yönetimindeki 07 CDV 582 plakalı motosiklet, 3129 Sokak kavşağına yaklaşırken karşı yönden gelen Muhittin Ç. yönetimindeki 07 CEN 13 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp asfalta düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Başındaki kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan sürücüye ilk müdahale olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE PANELVANIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, HAVAYA FIRLAYARAK...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE PANELVANIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, HAVAYA FIRLAYARAK ASFALTA DÜŞEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BAŞINDAKİ KASK SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE PANELVANIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, HAVAYA FIRLAYARAK...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Görüşecek
2
Elazığ'da Kış Lastiği İçin Son Gün: Lastikçilerde Yoğunluk
3
Sağlık-Sen: Kamuda Diş Hekimi Atanmalı, Uzmanlaşmanın Önü Açılmalı
4
Tunceli'de Kar Etkili: Hozat-Ovacık Yolunda Karla Mücadele Başladı
5
Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Spor Desteği: Recep Tayyip Erdoğan Parkı Futbol Okulu Şampiyon
6
Söke’de Şap Aşısı Seferberliği: Riskli Mahallelerde Aşılamalar Hızlandırıldı
7
Samsun'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: Genç Futbolcu Yaralandı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı