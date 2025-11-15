Manavgat'ta Motosiklet ile Panelvan Çarpıştı: Kask Hayatı Kurtardı

Manavgat'ta motosiklet ile panelvan çarpıştı: Kask hayat kurtardı
Kaza ve müdahale
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Sarılar Mahallesi Şelale Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motosiklet ile panelvan çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Yağız Ö. yönetimindeki 07 CDV 582 plakalı motosiklet, 3129 Sokak kavşağına yaklaşırken karşı yönden gelen Muhittin Ç. yönetimindeki 07 CEN 13 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp asfalta düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Başındaki kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan sürücüye ilk müdahale olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
