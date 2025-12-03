Manavgat'ta Rüşvet Davası: Demir Demir'den "Başkan Duymadı" İddiası

Toros Et eski genel müdürü Demir Demir, Manavgat rüşvet davasında başkanın iddiaları duymadığını savundu; araç ve para iddialarını anlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:38
Manavgat'ta Rüşvet Davası: Demir Demir'den "Başkan Duymadı" İddiası

Manavgat'ta Rüşvet Davası: Demir Demir'den "Başkan Duymadı" İddiası

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuksuz yargılanan Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir, davada çarpıcı savunmalar yaptı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile yardımcısının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Demir Demir'in Savunması: "Manavgat’ta sağır sultanın duyduğunu, başkan mı duymuyor"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Manavgat’ta sağır sultanın duyduğunu, başkan mı duymuyor. Biz kendisini uyardık" dedi. Demir, "Bu kadar olumsuzluğun olduğu yerde bunlar bilinmez mi? Teknik takipteki dinlemeler ve tapeler belli" ifadelerini kullandı.

Demir, Başkan Niyazi Nefi Kara'ya seçim döneminde 150 bin Euro borç verdiğini belirtti. Başkanın oğlunun kazasında aracın perte çıktığını, oğlunun doğum günü için kendisinden ricada bulunan başkanın talebi üzerine, oğlunun bulduğu aracı pazarlıkla 5 milyon 450 bin lira'ya aldığını, peşin 1 milyon 450 bin lira verdiğini anlattı. Aracın doğum günü hediyesi olarak arkadaşları tarafından çekiciyle Ankara'ya gönderildiğini, sonrasında aracın satıldığını ve parasının bir kısmını geri aldığını söyledi.

Demir, Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin C.G.'nin iş adamı Zafer S.'den CHP Genel Merkezi'ne 200 bin Euro talep ettiğini; bu bilgiyi Zafer S.'nin kendisini araması üzerine öğrendiğini belirtti. Zafer S.'nin, "Zafer benden bunu öğrenmemi istedi" dediğini aktaran Demir, Hüseyin C.G.'ye sorduğunda onun "öylesine istiyorum" şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

Hüseyin C.G.'yi, seçim öncesinde Başkan Niyazi Nefi Kara'ya verdiği parayı almak için kendisinden para istemeye geldiğinde tanıdığını söyleyen Demir, "Başkanın yeğeni olduğu için birlikte zaman geçirdik. Hüseyin C.G.'nin yaptıklarını ve çevrede konuşulanları Nefi beye anlattım ama bir şey yapılmadı" dedi. Kendisine haksız menfaat sağlanmadığını iddia eden Demir, "Ben iş adamıyım, bu yaşıma kadar alacak verecek davasına konu olmuş adam değilim. Mağdur oldum, bu durumlara düşmek istemezdik, güvendik, mağdur olduk" ifadelerini kullandı ve şüpheli gördüğü paraları adli makamlara teslim ettiğini söyledi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

MANAVGAT 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLEN RÜŞVET DAVASININ 2. GÜNÜNDE TUTUKSUZ YARGILANAN VE...

MANAVGAT 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLEN RÜŞVET DAVASININ 2. GÜNÜNDE TUTUKSUZ YARGILANAN VE SAVUNMASINDA HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEN DEMİR DEMİR, "MANAVGAT’TA SAĞIR SULTANIN DUYDUĞUNU, BAŞKAN MI DUYMUYOR. BİZ KENDİSİNİ UYARDIK" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de 2006 Domuz Bağı Cinayeti 19 Yıl Sonra Çözüldü — 3 Tutuklu
2
Ahlat’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Anlamlı Buluşma
3
Sultangazi Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı
4
Haşere Kontrolü Çalışanları: İstanbul Otel Zehirlenmesine Tepki
5
Fidan Brüksel'de Umerov ile Görüştü: NATO Toplantısı Kapsamında Temas
6
Başkan Şenol Kul CEMR Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek
7
Özgür Özel Güngören'de: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?