Manavgat'ta Rüşvet Davası: Demir Demir'den "Başkan Duymadı" İddiası

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuksuz yargılanan Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir, davada çarpıcı savunmalar yaptı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile yardımcısının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Demir Demir'in Savunması: "Manavgat’ta sağır sultanın duyduğunu, başkan mı duymuyor"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Manavgat’ta sağır sultanın duyduğunu, başkan mı duymuyor. Biz kendisini uyardık" dedi. Demir, "Bu kadar olumsuzluğun olduğu yerde bunlar bilinmez mi? Teknik takipteki dinlemeler ve tapeler belli" ifadelerini kullandı.

Demir, Başkan Niyazi Nefi Kara'ya seçim döneminde 150 bin Euro borç verdiğini belirtti. Başkanın oğlunun kazasında aracın perte çıktığını, oğlunun doğum günü için kendisinden ricada bulunan başkanın talebi üzerine, oğlunun bulduğu aracı pazarlıkla 5 milyon 450 bin lira'ya aldığını, peşin 1 milyon 450 bin lira verdiğini anlattı. Aracın doğum günü hediyesi olarak arkadaşları tarafından çekiciyle Ankara'ya gönderildiğini, sonrasında aracın satıldığını ve parasının bir kısmını geri aldığını söyledi.

Demir, Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin C.G.'nin iş adamı Zafer S.'den CHP Genel Merkezi'ne 200 bin Euro talep ettiğini; bu bilgiyi Zafer S.'nin kendisini araması üzerine öğrendiğini belirtti. Zafer S.'nin, "Zafer benden bunu öğrenmemi istedi" dediğini aktaran Demir, Hüseyin C.G.'ye sorduğunda onun "öylesine istiyorum" şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

Hüseyin C.G.'yi, seçim öncesinde Başkan Niyazi Nefi Kara'ya verdiği parayı almak için kendisinden para istemeye geldiğinde tanıdığını söyleyen Demir, "Başkanın yeğeni olduğu için birlikte zaman geçirdik. Hüseyin C.G.'nin yaptıklarını ve çevrede konuşulanları Nefi beye anlattım ama bir şey yapılmadı" dedi. Kendisine haksız menfaat sağlanmadığını iddia eden Demir, "Ben iş adamıyım, bu yaşıma kadar alacak verecek davasına konu olmuş adam değilim. Mağdur oldum, bu durumlara düşmek istemezdik, güvendik, mağdur olduk" ifadelerini kullandı ve şüpheli gördüğü paraları adli makamlara teslim ettiğini söyledi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

MANAVGAT 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLEN RÜŞVET DAVASININ 2. GÜNÜNDE TUTUKSUZ YARGILANAN VE SAVUNMASINDA HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEN DEMİR DEMİR, "MANAVGAT’TA SAĞIR SULTANIN DUYDUĞUNU, BAŞKAN MI DUYMUYOR. BİZ KENDİSİNİ UYARDIK" DEDİ.