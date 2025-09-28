Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:28
Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ercan Karaca (21) idaresindeki 07 BNM 022 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan (57)'a çarptı. Çarpmanın ardından araç karşı şeride geçerek, Harun B. yönetimindeki 06 AEN 597 plakalı otomobille çarpıştı ve devrildi.

Müdahale ve can kayıpları

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Okan Çağan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan iki sürücü ile Harun B.'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet S. hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra sürücü Ercan Karaca, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

