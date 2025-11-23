Manavgat’ta 'U' dönüşü paniği: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Barbaros Caddesi'nde kontrolsüz kavşakta kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametinden Sanayi Sitesi yönüne seyir halindeki Ö.F.A. idaresindeki 07 BOC 329 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiğinde karşı yönden gelen ve 'U' dönüşü yapmak isteyen Ş.K. yönetimindeki 07 ANY 751 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Fren sonucu motosiklet devrilerek sürüklendi ve sürücü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer görüntüler üzerinden inceleme yapıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi.

CİPİN YOLUN ORTASINDA BEKLEDİĞİ ANLAR VE KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI