Manavgat’ta 'U' dönüşü paniği: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat Barbaros Caddesi'nde 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için frenleyen motosiklet sürücüsü devrildi, yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:50
Manavgat’ta 'U' dönüşü paniği: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat’ta 'U' dönüşü paniği: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Barbaros Caddesi'nde kontrolsüz kavşakta kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametinden Sanayi Sitesi yönüne seyir halindeki Ö.F.A. idaresindeki 07 BOC 329 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiğinde karşı yönden gelen ve 'U' dönüşü yapmak isteyen Ş.K. yönetimindeki 07 ANY 751 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Fren sonucu motosiklet devrilerek sürüklendi ve sürücü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer görüntüler üzerinden inceleme yapıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi.

CİPİN YOLUN ORTASINDA BEKLEDİĞİ ANLAR VE KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

CİPİN YOLUN ORTASINDA BEKLEDİĞİ ANLAR VE KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

CİPİN YOLUN ORTASINDA BEKLEDİĞİ ANLAR VE KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
2
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
3
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
4
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
5
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
6
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor
7
Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor