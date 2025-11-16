Manisa Alaşehir'de Polis Aracının Tıra Çarpması: 1 Polis Şehit, Kaza Kamerada

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis şehit oldu; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:49
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra arkadan çarpan polis otosundaki 1 polisin şehit olduğu görüntülendi.

Kaza, Alaşehir-Sarıgöl yolu Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Önal ve Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan polis memurlarını çıkardı. Yapılan ilk kontrollerde polis memuru Ali Barut'un şehit olduğu belirlendi.

Ağır yaralanan polis memuru Hatice Önal, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şehit polis memuru Ali Barut'un cenazesi, Alaşehir'de düzenlenen törenin ardından Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Olay anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde polis aracının park halindeki tıra arkadan çarptığı net şekilde görülüyor.

