Manisa'da 27 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Dolandırıcı Sahte Kimlikle Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan bir şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Operasyon ve yakalama

JASAT ekipleri, yürüttükleri çalışmada A.Y. (E/1970)'nin bir işletmede farklı bir kimlikle çalıştığını tespit etti. Şüpheli hakkında 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Karşılıksız Çek Verilmesine Sebebiyet Verme' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

5 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda, A.Y. saklandığı işyerinde gözaltına alındı ve hakkında adli işlemlere başlandı.

Jandarmadan açıklama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini duyurdu.

