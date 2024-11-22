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Manisa'da Ağaç Kesimi Kazası: 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç altında kalan 62 yaşındaki Yusuf Tanrıöver hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:13
Manisa'da Ağaç Kesimi Kazası: 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Manisa'da Ağaç Kesimi Ölüme Sebep Oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Bahadırlar Mahallesi'nde ağaç kesimi sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu, 62 yaşındaki Yusuf Tanrıöver hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Tanrıöver, tarlasında çalıştığı esnada kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olayın hemen ardından, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tedavi İmkânı Bulamadı

Ambulansa bindirilerek Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Tanrıöver, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü olay, ağaç kesimi güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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