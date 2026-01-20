Manisa'da Denetimli Serbestlik Kursiyerleri Zeytin ve Mesir Macununu Fotoğrafladı

Denetimli Serbestlik kapsamında düzenlenen fotoğrafçılık kursu katılımcıları, Manisa'nın simge değerleri olan zeytin ve mesir macununı objektiflerine taşıdı. Düzenlenen uygulamalı çekimde, kursiyerler hem teknik bilgilerini sahada uyguladı hem de şehrin kültürel mirasına sanatsal bir bakış getirdi.

Uygulamalı Çalışma ve Fotoğraf Teknikleri

Çalışmada kursiyerler; ışık kullanımı, kompozisyon, detay yakalama ve hikâye anlatımı gibi temel fotoğraf tekniklerini sahada deneyimledi. Zeytinin üretim sürecindeki emeği ve doğayla ilişkisi, mesir macununun renkleri, doku ve tarihî anlamı karelere yansıtıldı. Bu yaklaşım, ürünleri yalnızca nesne olarak değil, Manisa'nın yaşam biçimini ve tarihî birikimini yansıtan kültürel unsurlar olarak sunmayı hedefledi.

Amaç: Topluma Kazandırma ve Kültürel Farkındalık

Programın amacı, hükümlülerin toplumsal hayata uyum süreçlerini desteklemek, kişisel yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve üretken bireyler olarak kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda bu tür çalışmaların, Manisa'nın kültürel değerlerinin genç kuşaklar ve toplumun farklı kesimleri tarafından daha yakından tanınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ZEYTİNLE EMEĞİ, MESİR MACUNUYLA TARİHİ KADRAJA ALAN DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ, FOTOĞRAF SANATI ARACILIĞIYLA MANİSA’NIN KÜLTÜREL MİRASINA DİKKAT ÇEKTİ.