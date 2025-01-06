Manisa'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleştirildi

Manisa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, 3 Ocak tarihinde saat 05.30 sıralarında, M.A'nın evine gelen şüpheliler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak "soruşturma" bahanesiyle 48 cumhuriyet altını alarak evden ayrıldı.

Dolandırıldığını fark eden M.A, durumu hemen polise bildirdi. İhbarın üzerine, Manisa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ş.A. (30) ve S.T. (27) olduğunu tespit etti.

İzmir'de Yine Aynı Yöntemle Dolandırdılar

Yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerin aynı gün içinde İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan B.A. (75)'yı da aynı yöntemle dolandırarak döviz ve altın aldıkları belirlendi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi'nde düzenlenen operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, çok sayıda ziynet eşyası, 5 bin 600 dolar, 450 avro ve 41 bin 200 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası, 5 bin 600 dolar, 450 avro ve 41 bin 200 lira ele geçirildi.