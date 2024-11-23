Manisa'da Hemzemin Geçitte Tren Kazası: Sürücü Yaralandı

Manisa'da Hemzemin Geçitte Tren Kazası

Manisa'nın Salihli ilçesinde hasalan Mahallesi'nde meydana gelen kaza, hemzemin geçitte bir trenin otomobile çarpması sonucunda yaşandı. Olayda yaralanan otomobil sürücüsü M.K. (68), sağlık ekipleri tarafından alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza, M.K.'nın kullandığı 45 LN 925 plakalı otomobil hemzemin geçide geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı durması üzerine gerçekleşti. O sırada İzmir Uşak seferini yapan tren, otomobile çarparak onu tren yolu kenarına savurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Ayrıca, kaza anı, tren yolu kenarındaki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyarak, olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anını kamera kaydetti.