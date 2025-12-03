Manisa'da Kasım: 1 milyon 673 bin 640 makaron ve binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Manisa'da Kasım Ayı Kaçakçılık Operasyonları

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından, 01-30 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlarda önemli başarılar elde edildi.

Operasyonların Genel Bilgileri

Yapılan çalışmalarda toplam 30 olay meydana gelirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından yürütülen müdahalelerde çok sayıda kaçak eşya ve suç unsuru ele geçirildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Operasyonlarda şu maddeler tespit edilip ele geçirildi: 890 paket kaçak sigara, 1 milyon 673 bin 640 adet makaron, 287 kilogram tütün, 3 şişe kaçak içki, 531 litre kaçak içki, 1.238 litre etil alkol, 7 adet içki yapım aroması, 25 adet kaçak cep telefonu, 39 adet çeşitli emtia, 1.574 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç, 13 adet sigara sarma makinesi ve kompresör, 62 adet elektronik sigara, 1 adet sahte yabancı geçici ikamet belgesi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 20 av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği.

Emniyetin Mesajı

Manisa Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBE EKİPLERİ TARAFINDAN KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 30 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİĞİ, 38 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI, 1,6 MİLYON MAKARON, YÜZLERCE LİTRE KAÇAK İÇKİ, SİLAH VE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLDİĞİ AÇIKLANDI.