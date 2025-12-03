Manisa'da Kasım: 1 milyon 673 bin 640 makaron ve binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Manisa KOM Şube ekipleri, 01-30 Kasım 2025'te düzenlenen 30 operasyonda 38 şüpheli yakaladı; 1 milyon 673 bin 640 makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:30
Manisa'da Kasım: 1 milyon 673 bin 640 makaron ve binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Manisa'da Kasım Ayı Kaçakçılık Operasyonları

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından, 01-30 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlarda önemli başarılar elde edildi.

Operasyonların Genel Bilgileri

Yapılan çalışmalarda toplam 30 olay meydana gelirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından yürütülen müdahalelerde çok sayıda kaçak eşya ve suç unsuru ele geçirildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Operasyonlarda şu maddeler tespit edilip ele geçirildi: 890 paket kaçak sigara, 1 milyon 673 bin 640 adet makaron, 287 kilogram tütün, 3 şişe kaçak içki, 531 litre kaçak içki, 1.238 litre etil alkol, 7 adet içki yapım aroması, 25 adet kaçak cep telefonu, 39 adet çeşitli emtia, 1.574 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç, 13 adet sigara sarma makinesi ve kompresör, 62 adet elektronik sigara, 1 adet sahte yabancı geçici ikamet belgesi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 20 av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği.

Emniyetin Mesajı

Manisa Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBE EKİPLERİ TARAFINDAN KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBE EKİPLERİ TARAFINDAN KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 30 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİĞİ, 38 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI, 1,6 MİLYON MAKARON, YÜZLERCE LİTRE KAÇAK İÇKİ, SİLAH VE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLDİĞİ AÇIKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?