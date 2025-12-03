Manisa'da 'Mahalle Afet Gönüllüleri' Başlıyor — 72 Saatlik Eğitimle İlk Müdahale

Manisa'da 'Mahalle Afet Gönüllüleri' Projesi Başlıyor — 72 Saatlik Eğitimle İlk Müdahale Güçlendirilecek

Afetlere karşı yerel dayanışma ve ilk müdahale kapasitesi artırılacak

Manisa’da, afet ve acil durumlara karşı toplumsal müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi hayata geçiriliyor. Proje, yaşanabilecek afet, yangın ve kaza durumlarında vatandaşların profesyonel ekipler gelene kadar hızlı, etkili ve bilinçli müdahale etmesini hedefliyor.

Proje, Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Gönüllülere temel afet bilgisi, temel yangın eğitimi, ilk yardım, afet farkındalığı, ihbar süreçleri ve acil durum davranışları konularında eğitim verilecek; eğitimleri başarıyla tamamlayanlara sertifika düzenlenecek ve mahallelerde oluşturulacak koordinasyon ağında aktif görev alacaklar.

Projenin hedefi yalnızca hazırlığı güçlendirmek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlikte hareket etme kültürünü artırmaktır. Mahalle Afet Gönüllüleri, profesyonel ekipler olay yerine gelene kadar gözlem, ilk değerlendirme ve yönlendirme yaparak müdahalelere katkı sağlayacak.

72 saatlik eğitim ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Proje bir afet durumunda o mahallede yaşayan kişilerin, kurtarma ekiplerine ve belediye ekiplerine nasıl yardımcı olacaklarına yönelik bilgileri kapsıyor. Mahalle Afet Gönülleri, ekiplerin ulaşım sıkıntısı çekmemesi için park halindeki ya da yoldaki araçların kaldırılmasına yardımcı olmak, çadır kurulumu, erzak toplama gibi faaliyetlere yardım edecekler. Bu bilgiler için de 72 saatlik bir eğitim verilecek" dedi.

Projenin tanıtımını ve hedeflerini anlatan Afet İşleri Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, "Online eğitim bittikten sonra da belli saatler içeren eğitimlerimiz yüz yüze gerçekleşecek. Öncelik olarak online eğitimlere katılmış olan gönüllüleri yüz yüze eğitimlere alacağız. Amacımız, Manisa’daki tüm mahallelerden gönüllüleri kazanarak, özellikle afetlerde ilk müdahale konusunda destek sağlayacak kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 1 yıl sürecek eğitimlerimize Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşabilir, mahalle afet gönüllüsü olmak için de başvuru yapabilirler. Vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, gönüllülerimize, mahalle muhtarlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yunusemre ilçesi Aktif Muhtarlar Derneği Başkanı Ziya Nur Bilge, proje için teşekkür ederek, bölgelerindeki deprem, sel ve yangın gibi durumlarda ilk müdahaleyi yapıp ekiplerine yardımcı olmak üzere gönüllü destek vereceklerini belirtti.

Projeye gönüllü katıldığını söyleyen Eylem Demir, "Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Gönüllüleri projesine gönüllü oldum. Yangın, deprem sel gibi doğal afetlerde görevli kişiler gelene kadar buradaki vatandaşları sakinleştirmek ve ekipler geldiğinde de yardımcı olabilmek amacıyla birime katılım sağladım" dedi.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran ise, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin Mahalle Afet Gönüllüleri projesi çok önemli bir proje. Herkesin bu konuda bilinçlenmesi lazım. Projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Muradiye Mahallemizde projenin ilk adımlarının atılması da bizleri memnun etti" diye konuştu.

