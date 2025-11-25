Manisa'da motosiklet denetimi: 696 sürücüye 2 milyon 94 bin 890 TL ceza

Manisa'da 21-23 Kasım'da yapılan denetimde 3 bin 661 araç kontrol edildi, 696 sürücüye toplam 2 milyon 94 bin 890 TL idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:46
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı motosiklet denetiminde, üç günlük uygulama sonunda önemli yaptırımlar yapıldığı bildirildi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde 3 bin 661 araç ve sürücü kontrol edilirken, 696 araç ve sürücüye toplam 2 milyon 94 bin 890 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Denetimler, 21-23 Kasım tarihleri arasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerinin katılımıyla yapıldı. Operasyona 48 ekip ve 79 personel görev aldı.

Yapılan kontrollerde kurallara aykırı olduğu tespit edilen 67 aracın trafikten men edildiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddeleri uyarınca işlem uygulandığı belirtildi.

İhlal dağılımı ise şu şekilde kaydedildi: plaka eksikliğinden 9, muayenesiz araçtan 52, ehliyetsiz araç kullanımından 45, yetersiz ehliyetten 18, yaya yollarında motosiklet kullanılmasından 15 ve kask takmama ihlalinden 411 işlem yapıldı. Ayrıca diğer kanun maddelerinden 146 cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin trafikte güvenliği artırmaya yönelik devam edeceğini bildirdi.

