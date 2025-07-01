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Manisa'da Orman Yangınlarına Hava ve Karadan Mücadele Sürüyor

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerindeki orman yangınlarına 28 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 10:05
Manisa'da Orman Yangınlarına Hava ve Karadan Mücadele Sürüyor

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.

Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Yangın bölgesinde, sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopter aktif bir şekilde müdahalede bulundu. Sabah saatlerinde ise 2 uçak ve 7 helikopter yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına katıldı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Ekiplerin 3 ilçedeki yangını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan sürüyor.

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla...

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı. Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla...

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı. Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

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