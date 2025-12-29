DOLAR
Manisa'da Otizm Polikliniği Açıldı: OSB'li Yetişkinlere Özel Hizmet

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, OSB'li yetişkinlere yönelik haftada bir gün hizmet veren Otizm Polikliniği'ni açtı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:46
Manisa'da yetişkinlere özel Otizm Polikliniği hizmete başladı

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan yetişkin bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Otizm Polikliniği'ni hizmete sundu. Yeni poliklinik, eski Manisa Devlet Hastanesi kampüsünde bulunan Şehzadeler Semt Polikliniği bünyesinde açıldı.

Poliklinikte sunulan hizmetler

Otizm Polikliniği'nde; tanılama ve klinik değerlendirme, bireyin yaşına ve ihtiyaçlarına göre tedavi ve izlem planlaması yapılacak. Ayrıca eşlik eden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve kaygı bozuklukları gibi ek ruhsal sorunların değerlendirilmesi gerçekleştirilecek.

Poliklinik; ailelere bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunacak; gerektiğinde özel eğitim, rehabilitasyon, sosyal hizmetler ve diğer sağlık kurumlarıyla çok disiplinli iş birliği sağlanacak.

Hizmet günü, koordinasyon ve randevu

Hizmetler, Psikiyatri Uzmanı Dr. Sevgi Güleç Doğan koordinasyonunda, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin ilgili birimleriyle iş birliği içinde ve mevcut bilimsel veriler ile Sağlık Bakanlığı uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

Otizm Polikliniği haftada bir gün, cuma günleri hizmet verecek. Vatandaşlar MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ve ALO 182 üzerinden randevu alarak başvuruda bulunabilecek. İlk değerlendirme sonrasında gerekli görülen vakalarda düzenli kontrol randevuları ve ek destek hizmetleri planlanacak.

Hedefler ve beklentiler

Polikliniğin amacı; otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin nitelikli ruh sağlığı hizmetlerine erişimini artırmak, ailelerin bilgi, danışmanlık ve destek ihtiyaçlarına kurumsal bir yanıt vermek ve toplumsal farkındalığı güçlendirerek otizmli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemektir. Yetkililer, bu hizmetin Manisa'da otizm alanındaki önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti.

Ailelerin görüşü

Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Mahperi Serpil Dede, özellikle 18 yaş üstü otizmli bireyler için bu hizmetin hayati önem taşıdığını vurguladı. Dede, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti: 'Biz ailelerin, özellikle yoğun öfke krizleri sırasında tedavi protokolleri konusunda ciddi endişe ve kaygılarımız vardı. Bu kaygılarımızın anlaşılması ve ilimizde böyle bir hizmetin hayata geçirilmesi çok kıymetli. Otizmin en önemli sorun alanlarından biri sağlık problemleri ve öfke krizleri. Bu krizler sırasında ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar oluyor. Sağlık profesyonellerinin yanımızda olduğunu hissetmek ve onlara ulaşabilmek bizler için çok değerli. Ülkemizde hızla artan bir otizm popülasyonu var. Bu tür hizmetlerin sağlık sistemi içinde yer alması ve yaygınlaşması aileler için büyük bir güvence.'

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

