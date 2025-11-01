Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Salihli'de Şüpheli V.Ö. Gözaltında

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma, Denizli'den sevkiyat bilgisi üzerine V.Ö.'nün aracında 180 gram kubar esrar ve uyuşturucu aparatları ele geçirip şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 22:07
Jandarma Denizli-Manisa sevkiyatını engelledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, Denizli'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi edinerek çalışma başlattı. Bu kapsamda, şüpheli V.Ö. (50) yönetimindeki araç Mevlütlü Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altındaki gizli bölmede 180 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu içiminde kullanılan zıvana ele geçirildi.

Şüpheli V.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

