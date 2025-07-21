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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 19:09
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon sırasında, ekipler durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 183 sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçtaki üç kişi, A.D. (30), N.C. (36) ve Ş.K. (39), gözaltına alındı.

Ayrıca, yapılan çalışmalar neticesinde K.A'nın ikametinde gerçekleştirilen aramada 1500 sentetik ecza hap ve bir hassas terazi bulundu. K.A. da gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, Z.D. isimli şüphelinin üst aramasında 150 gram eroin, 80 gram afyon sakızı ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi ve Z.D. de emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.K, K.A. ve Z.D., çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.D. ve N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl...

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 183 sentetik ecza hap ele geçirildi,

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl...

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 183 sentetik ecza hap ele geçirildi,

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