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Manisa'da Yangın Kontrol Altına Alındı: Çiftlikteki Koyunlar Kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yangın, yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Çiftlikteki 500 koyun güvenli bölgeye taşındı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 00:15
Manisa'da Yangın Kontrol Altına Alındı: Çiftlikteki Koyunlar Kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Yangın Korkuttu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Çepnidere Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Otluk alanda patlak veren alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki tarım arazilerine ve makilik alana sıçradı.

Yangının Geniş Alanı Kapsamasıyla Yoğun Mücadele Başlatıldı

Yangın sırasında mahallede bulunan 2 ev ve 1 traktörde hasar meydana geldi. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı ve 20 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, Manisa, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'ne ait 10 itfaiye aracı ve 4 iş makinesi de yangına müdahale etti.

Hayvanlar Kurtarıldı, Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Alevlerin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi yönüne ilerlediği bölgede bulunan bir çiftlikten yaklaşık 500 koyun, ekiplerin çabasıyla güvenli bir bölgeye taşındı. Aynı zamanda, yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, yangının çevredeki fabrikalar ve çiftliklere ulaşmaması için büyük bir gayret gösterildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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