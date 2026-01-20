Nazilli Belediyesi Pirlibey'de 4 Noktada Yol Yenileme Çalışması

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirlibey Mahallesi’nde belirlenen 4 ayrı noktada yol yenileme çalışması gerçekleştirerek uzun süredir yaşanan ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Çalışmanın Detayları

Mahallede bozulan ve ulaşımı zorlaştıran yollar bakım onarım çalışmalarına alınarak parke taşı ile kaplandı. Yapılan müdahaleler, özellikle kış aylarında kullanılamaz hale gelen güzergâhlarda ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor.

Başkan Tetik'in Açıklaması

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve talepleri dinlediklerini belirtti. Tetik, "Halkımızla her buluşmamızda 2026 yılı itibariyle hizmet hızımızı artırdığımızı dile getiriyorum. Belediyemizin borç yükünün hafiflemesiyle artık taleplere hızlı yanıt veren bir Nazilli Belediyesi oluşturduk. Artık halkımızın karşısına da hizmet üretebilecek güçte çıkıyoruz. Halk buluşmalarımızda söylediğimiz gibi, laf olsun diye değil gerçek ihtiyaçları tespit etmek ve halkımızın sorunlarını birebir dinlemek için bu buluşmaları yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Pirlibey oldu" dedi.

Başkan Tetik, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, PİRLİBEY MAHALLESİ’NDE BELİRLENEN 4 AYRI NOKTADA YOL YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİREREK UZUN SÜREDİR YAŞANAN ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.