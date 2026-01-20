Nazilli Belediyesi Pirlibey'de 4 Noktada Yol Yenileme Çalışması

Nazilli Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Pirlibey Mahallesi'nde 4 ayrı noktada yol yenileyerek uzun süredir süren ulaşım sorunlarını çözdü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:33
Nazilli Belediyesi Pirlibey'de 4 Noktada Yol Yenileme Çalışması

Nazilli Belediyesi Pirlibey'de 4 Noktada Yol Yenileme Çalışması

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirlibey Mahallesi’nde belirlenen 4 ayrı noktada yol yenileme çalışması gerçekleştirerek uzun süredir yaşanan ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Çalışmanın Detayları

Mahallede bozulan ve ulaşımı zorlaştıran yollar bakım onarım çalışmalarına alınarak parke taşı ile kaplandı. Yapılan müdahaleler, özellikle kış aylarında kullanılamaz hale gelen güzergâhlarda ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor.

Başkan Tetik'in Açıklaması

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve talepleri dinlediklerini belirtti. Tetik, "Halkımızla her buluşmamızda 2026 yılı itibariyle hizmet hızımızı artırdığımızı dile getiriyorum. Belediyemizin borç yükünün hafiflemesiyle artık taleplere hızlı yanıt veren bir Nazilli Belediyesi oluşturduk. Artık halkımızın karşısına da hizmet üretebilecek güçte çıkıyoruz. Halk buluşmalarımızda söylediğimiz gibi, laf olsun diye değil gerçek ihtiyaçları tespit etmek ve halkımızın sorunlarını birebir dinlemek için bu buluşmaları yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Pirlibey oldu" dedi.

Başkan Tetik, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, PİRLİBEY MAHALLESİ’NDE BELİRLENEN 4 AYRI NOKTADA...

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, PİRLİBEY MAHALLESİ’NDE BELİRLENEN 4 AYRI NOKTADA YOL YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİREREK UZUN SÜREDİR YAŞANAN ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, PİRLİBEY MAHALLESİ’NDE BELİRLENEN 4 AYRI NOKTADA...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacabey'de Kırsal Mahallere Yeni İmar Hamlesi: Karabatı Sahada Anlatıyor
2
Gökova Körfezi'nde Tekne Faciası: İksan Öztürk Toprağa Verildi
3
Çerçioğlu Nazilli’de Yarıyıl Karne Şenliği'nde Çocuklarla Buluştu
4
Kayseri Büyükşehir’den Öğrencilere 1,4 Milyon Bardak Sıcak Çorba Desteği
5
OMÜ'nün 800 Yataklı Yeni Hastanesi 2026 Yatırım Programı'na Alındı
6
Kayseri'ye 800 Yataklı Yeni Hastane: Erciyes Üniversitesi Projesi 2026 Yatırım Programında
7
Von der Leyen: Grönland’ın toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları