Manisa Kula'da Lastik Değiştirirken Kamyonetin Çarpması: Çift Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde yol kenarında lastik değiştirirken kamyonetin çarpmasıyla çift yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yol kenarında otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan çift, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, İzmir-Ankara yolunun Ortaköy Mahallesi geçişinde gerçekleşti. Seydoş K.'nin (44) kullandığı 06 DEG 677 plakalı otomobilin lastiği patladı. Seydoş K. aracı yol kenarına çekti ve eşi Eylem K. ile birlikte lastiği değiştirmeye çalıştıkları sırada, H.Y. (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet önce çifte, ardından otomobile çarptı.

Yaralılar ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan çocuklar E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa Kula'da İzmir-Ankara yolunun Ortaköy Mahallesi geçişinde sabah saatlerinde Seydoş K'nin (44) kullandığı 06 DEG 677 plakalı otomobilin lastiği patladı. Seydoş K ile eşi Eylem K. lastiği değiştirmeye çalıştıkları sırada, H.Y. (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet önce çifte, ardından otomobile çarptı. Çift, çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirirken otomobilde bulunan çiftin çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.