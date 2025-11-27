Manisa Sarıgöl'de Şehit Esin Akay İlkokulu'nda Anma Töreni

Şehit Esin Akay İlkokulu'nda Anma Programı Düzenlendi

Sarıgöl'de pilav hayrı, mezar ziyareti ve fidan dikimi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şehit Jandarma Komando Er Esin Akay adına kurulan okulda, şehidin şehadet yıl dönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere ve velilere tavuklu pilav ile ayran ikramı yapıldı. Anma programının ardından okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler, şehidin Emcelli Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Ziyarette hem çiçek bırakıldı hem de Öğretmenler Günü'nde hediye edilen fidanlar kabir yanında toprakla buluşturuldu. Tören, toplumsal birlik ve minnet duygularını öne çıkaran bir atmosferde tamamlandı.

Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş yaptığı açıklamada: "Şehidimiz Esin Akay’ın şehadet yıl dönümünde her yıl olduğu gibi okulda pilav hayrı gerçekleştirdik. Ardından kabrini ziyaret ederek fidanlarımızı diktik. Maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

