Manisa Turgutlu'da Çatlak Alarmı: İki Bina Tahliye Edildi

Selvilitepe Mahallesi'nde acil müdahale

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak adresinde bulunan iki binada çatlak olduğu ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede duvar ve kolon kısımlarında çatlaklar tespit edildi. Çökme riski dikkate alınarak, binalarda yaşayan toplam 15 vatandaş güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, yapıların durumu hakkında detaylı teknik incelemeler sürüyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, risk tespiti tamamlanana kadar binalara girişlere izin verilmiyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE İKİ BİNA OLUŞAN ÇATLAKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ.