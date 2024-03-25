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Mansur Yavaş: “Kesin kazanıyoruz”

Yerel seçime son 6 gün kala, CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Nallıhan’da söz alan Yavaş, “son anket verilerine göre Ankara’da kesin kazanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:37
Mansur Yavaş: “Kesin kazanıyoruz”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlere az bir süre kala, seçim kampanyalarına Nallıhan’da devam ediyor. Yavaş, Ankara’da ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha vurgulayarak “Artık kimse Ankara’da kim kazanacak diye konuşmuyor. Sadece oy farkının ne kadar olacağı konuşulmakta. Rekor bir oyla kazanacağız” dedi.

“Beni ve projelerimi taklit ediyorlar”

Nallıhan’da halka seslenen Mansur Yavaş, AKPli Ankara Büyükşehir Başkanı adayı Turgut Altınok’u hali hazırda yapmakta olduğu projeleri taklit etmekle suçladı. Yavaş, “Yapacaklarını söyledikleri “Başkent Kart”, “Kantin Desteği” gibi projeleri zaten ben yıllardır gerçekleştirmekteyim” dedi. Yaklaşık 200 bin aileye çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Yavaş, Altınok’un yardım vaatlerinin gerçekçi olmadığının da altını çizdi.

Nallıhan için yeni projeler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İpek Yolu turizmi” projesinden de söz etti. Nallıhan, Ayaş ve Beypazarı’nı kapsayan bu proje ile bu bölgelere turist çekmeyi planladıklarını ifade eden Yavaş, Nallıhan’a otobüsler kaldırtıp insanları burayı görmeleri için teşvik ettiğini de belirtti.

CHP’nin Nallıhan Belediye Başkanı Adayı Ertunç Güngör için oy isteyen Mansur Yavaş, Güngör tarafında verilen vaatlere destek olacaklarını açıkladı.

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