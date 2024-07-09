Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı nikah töreninde buluştu!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'in oğlu Mehmet Halit Yiğiner, hayatını Feriha Öner ile birleştirdi. Bu önemli günde, nikah şahitliklerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek yaptı. Tören, siyasetin iki önemli ismini bir araya getirmesiyle dikkat çekti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikah, sadece aile ve yakın dostları değil, siyasi çevreleri de bir araya getirdi. Tören, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yeni başkanı olan Mehmet Yiğiner için de önemli bir anı oldu. AKP Milletvekili Necmettin Erkan da gelinin şahidi olarak törende yer aldı.

ÖNEMLİ İSİMLERDEN NİKAH ŞAHİTLİĞİ

Törende, Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'in aynı karede yer alması dikkat çekti. İki ismin bir araya gelmesi, yıllardır süregelen siyasi rekabetin unutulduğu bir an olarak yorumlandı. Nikah şahitliği yaparken samimi görüntüler sergileyen Yavaş ve Gökçek, törendeki diğer davetlilerle de sohbet etti.