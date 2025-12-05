Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda Sona Yaklaşıldı: Altay %75 Tamamlandı

Başkan Uğur İbrahim Altay, Marangozlar Köprülü Kavşağı yenileme çalışmalarının %75 oranına ulaştığını ve üst yapıda 6 şerit ile kar-buz önlemleri yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:37
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara Yolu ile Adana Çevreyolu kesişimindeki Marangozlar Köprülü Kavşağı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalarda son durum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinin en yoğun trafik akslarından biri olan kavşaktaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altay, "Mevcut yapı bölgenin trafik yükünü taşımakta zamanın gerisinde kalıyordu. Öncelikle burayı yıkarak yerine kesintisiz ve akıcı bir trafik düzeni oluşturmayı hedefledik. Köprülü kavşakta artık sona yaklaştık. Şu anda tamamlanma oranımız %75 seviyesini aşmış durumda. Geçtiğimiz ay Ankara yolu güzergahını trafiğe açarak sürücülerimizin rahat nefes almasını sağlamıştık. Üst bölümde de arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Teknik yenilik ve kar-buz önlemleri

Altay, inşaatın hızlı tamamlanması için Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yönetimi kullandıklarını belirtti: "Çelik parçalar fabrikada bükülmüş olarak geldi ve burada birleştirip basınç kuvvetiyle çalışır bir sistem oluşturduk." Üst bölümde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli yol yapılıyor; bu düzenle trafik yükü önemli ölçüde hafifleyecek. Ayrıca iklim koşulları dikkate alınarak yonca kollarında kar-buz engelleme sistemleri de kuruluyor.

Amaç ve teşekkür

Altay, projeyle ilgili olarak vatandaşların zaman kaybının önüne geçmeyi, trafik güvenliğini artırmayı ve sürüş konforunu yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı: "Vatandaşlarımızın zaman kaybının önüne geçmek, trafik güvenliğini artırmak ve sürüş konforunu yükseltmek için modern, dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verecek projeler hayata geçiriyoruz. Marangozlar Köprülü Kavşağı da bu anlayışımızın somut bir örneği." Başkan Altay, süreç boyunca sabır gösteren tüm Konyalı hemşehrilerine teşekkür etti.

