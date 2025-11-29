Marco Rubio Florida'da Ukraynalı Heyetle Görüşecek

Umerov liderliğindeki heyet yarın üst düzey ABD yetkilileriyle bir araya gelecek

Bir ABD yetkilisi, yarın ABD ile Ukraynalı heyetler arasında Florida eyaletinde gerçekleştirilecek görüşmeye ABD'yi temsilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’in katılacağını açıkladı.

Barış planı çerçevesinde yürütülen temaslarda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov liderliğindeki Ukraynalı heyetin temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelmesi bekleniyor. Yetkili, heyetin yarın Florida’da üst düzey ABD'li isimlerle görüşeceğini duyurdu.

Görüşmelerin amacı, Ukrayna-Rusya Savaşının sonlandırılmasına yönelik adımların tartışılması olarak belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada heyetin ABD’ye doğru yola çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Rustem bugün bir rapor sundu ve görev açık: Savaşı sona erdirmek için gereken adımları hızla ve etkili bir şekilde belirlemek. Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre’deki toplantıların sonuçlarının artık ABD’de görüşülmesini bekliyoruz. Heyetimizin bu pazar günkü çalışmalarının ardından açıklayacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor."

Heyetin başındaki isim değişikliğine de değinilen haberde, daha önce heyete liderlik eden Andriy Yermak'ın, dün yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapılmasından saatler sonra görevinden istifa ettiği ve Zelenskiy’nin Yermak yerine Umerov’u atadığı kaydedildi.

WASHINGTON (İHA) - ABD’Lİ BİR YETKİLİ, YARIN ABD İLE UKRAYNALI HEYETLER ARASINDA FLORİDA EYALETİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMEYE ABD’Yİ TEMSİLEN DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF VE TRUMP’IN DANIŞMANI VE DAMADI JARED KUSHNER’İN KATILACAĞINI AÇIKLADI.