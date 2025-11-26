Mardin Artuklu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Mardin Artuklu'da düzenlenen operasyonda 375 adet extacy hap ve 230 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:10
Mardin’in Artuklu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir araç durdurularak arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada operasyonun ayrıntılarına yer verildi.

Ele geçirilenler

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 375 adet extacy hap ile 230 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetin açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

