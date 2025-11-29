Mardin'de Kuyumcu Kavgası: 1 Ölü, 13 Tutuklu

Olayın Ayrıntıları

Mardin'de kuyumcu esnafı arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgada, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan söz konusu tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine sopa, bıçak, tekme ve yumruklarla saldırması üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı sonlandırdı.

Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) ile Ulaş Delener sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ulaş Delener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ULAŞ DELENER, TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI.