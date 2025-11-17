Mardin'de Otomobil İş Yerinin Kepengine Çarptı: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre dün akşam Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin bir iş yerinin kepengine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülüğünü M.A. (22)'nin yaptığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki iş yerinin kepengine çarparak durdu.

Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan H.A. (20), Z.A. (21) ve U.Y. (17) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

