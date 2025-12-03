Mardin'de SUV Devrildi: Ömerli-Midyat Yolunda Sürücü Yaralandı

Ömerli-Midyat kara yolunda kontrolden çıkan 47 ADB 751 plakalı SUV devrildi; sürücü yaralandı ve Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:25
Edinilen bilgiye göre, Ömerli-Midyat kara yolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADB 751 plakalı SUV tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

