Mardin'de Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, sabaha karşı Barış Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında 1'i bebek olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgilere göre, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın esnasında binada mahsur kalan ev sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi.

Dumandan etkilenen Ezgi Y. (1), Asya Y. (34), Elifnaz Y. (6) ve Abdurrahim Y. (45), ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahale edip söndürdüğü yangın, evde önemli hasara yol açtı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.