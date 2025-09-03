DOLAR
Mardin’de Zincirleme Kaza: 3’ü Çocuk 9 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:19
Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, 4 otomobilin karıştığı çarpışma sonucu 3'ü çocuk, toplam 9 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza, Artuklu-Kızıltepe kara yolunun Ofis Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar

Kazada araçlarda bulunan kişilerin isimleri ve yaşları şöyle: S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3).

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşım

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

