Mardin Kızıltepe’de 5 Yaşındaki Samyeli’nin Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin Kızıltepe’de ailesiyle ölü bulunan 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 20:59
Mardin Kızıltepe’de 5 Yaşındaki Samyeli’nin Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin Kızıltepe’de 5 yaşındaki Samyeli’nin doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ayrıntıları ve soruşturmada son durum

Olay, 25 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapı kırılarak içeri girildiğinde, 3 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmada, evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla ilgili delil karartma şüphesi üzerine M.C. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından gözaltına alınan V.E. de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerden B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın doğum gününde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elinde pasta olan baba, kızı Samyeli’nin yanına gidiyor; Samyeli de mumları üfleyerek doğum gününü kutluyor.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; yetkililer olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MARDİN’İN KIZILTEPE’DE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİNİN EVLERİNDE ÖLÜ BULUNMASINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN...

MARDİN’İN KIZILTEPE’DE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİNİN EVLERİNDE ÖLÜ BULUNMASINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, SAMYELİ KAYA’NIN DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin Kızıltepe’de 5 Yaşındaki Samyeli’nin Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
3
Düzce'de Kadın Kuaföründe Ölü Bulundu
4
Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı
5
Cizre Kitap Fuarı'na 10 Günde Yüz Bini Aşkın Ziyaretçi
6
Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı
7
Düzce Üniversitesi'nde Turuncu Balonlarla 25 Kasım Farkındalığı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı