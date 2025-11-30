Mardin Kızıltepe’de 5 yaşındaki Samyeli’nin doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ayrıntıları ve soruşturmada son durum

Olay, 25 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapı kırılarak içeri girildiğinde, 3 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmada, evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla ilgili delil karartma şüphesi üzerine M.C. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından gözaltına alınan V.E. de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerden B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın doğum gününde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elinde pasta olan baba, kızı Samyeli’nin yanına gidiyor; Samyeli de mumları üfleyerek doğum gününü kutluyor.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; yetkililer olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

