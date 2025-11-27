Mardin Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan sopalı, tekmeli kavgada 3 kişi yaralandı; polis havaya ateş açarak müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:13
Olay ve Müdahale

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda iki kuyumcu esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Tartışma, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar ve Soruşturma

Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

