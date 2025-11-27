Mardin Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Sopalı Kavga: 3 Yaralı
Olay ve Müdahale
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda iki kuyumcu esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.
Tartışma, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralılar ve Soruşturma
Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
