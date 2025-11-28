Mardin Kızıltepe'de Üçlü Ölüm: İkinci Şüpheli Tutuklandı

Mardin Kızıltepe’de anne, baba ve 5 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği olayda delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan ikinci şüpheli de tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:30
Olayın Detayları

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan bir aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, 33 yaşındaki Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın yerde hareketsiz halde bulunduğunu belirledi.

Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Polisin yürüttüğü detaylı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silahın evde bulunmasının ardından, delil karartma şüphesiyle M.C. gözaltına alındı. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirtilen diğer şüpheli V.E. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; V.E. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasıyla ilgili gelişmeler yetkili mercilerce takip ediliyor.

