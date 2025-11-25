Mardin Kızıltepe'de Vahşet: Anne, Baba ve 5 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

Olayın ilk bulguları ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Mardinin Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda üç kişilik aileden haber alamayan komşuları durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ekipler, yerde hareketsiz yatan 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Üç kişinin başlarından silahla vurulmuş halde olduğu bildirildi. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşuların ifadesi ve soruşturma

Ali Beytus adlı komşu, 'Herhangi bir şey görmedik. Kendi halinde bir insandı. Normal bir esnaftı, tamirciydi. Herhangi bir yanlışını görmemiştim. Bu bir vahşet başka bir şey değil. Yıllardır benim müşterimdi aile gibi olmuştuk. Şu anda şok yaşamışız. Dün gece saat 1-2 gibi olmuş olayla ilgili fazla bilgimiz yok' şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Soruşturmanın detayları, yetkililer tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.

