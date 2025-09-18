Mardin Nusaybin'de Ayağı Kırılan İnek 2 Kilometre Sedyeyle Taşındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık arazide otlarken sakatlanan bir inek, yöre sakinlerinin dayanışmasıyla kurtarıldı.
Olayın Detayları
İlçenin kırsal Düzce Mahallesinde Bahrem Kılıç'a ait inek, dağlık arazide otladığı sırada ayağı kırıldı ve hareket edemez hale geldi.
İneği bulunduğu yerde yem ve su vererek besleyen Kılıç, durumu çevre sakinlerine ve belediye ekiplerine bildirdi.
Kurtarma Çabası
Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, tahtalardan yapılan sedyeyle omuzlarda yaklaşık 2 kilometre boyunca yola taşındı.
Yola ulaştırılan inek, burada belediyeye ait iş makinesine alınarak kırsal mahalleye götürüldü.
Teşekkür
Bahrem Kılıç, ineğinin kurtarılmasına destek veren vatandaşlar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.