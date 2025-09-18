Mardin Nusaybin'de Ayağı Kırılan İnek 2 Kilometre Sedyeyle Taşındı

Nusaybin'de dağlık arazide ayağı kırılan Bahrem Kılıç'a ait inek, yöre sakinlerinin yaptığı sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:19
Mardin Nusaybin'de Ayağı Kırılan İnek 2 Kilometre Sedyeyle Taşındı

Mardin Nusaybin'de Ayağı Kırılan İnek 2 Kilometre Sedyeyle Taşındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık arazide otlarken sakatlanan bir inek, yöre sakinlerinin dayanışmasıyla kurtarıldı.

Olayın Detayları

İlçenin kırsal Düzce Mahallesinde Bahrem Kılıç'a ait inek, dağlık arazide otladığı sırada ayağı kırıldı ve hareket edemez hale geldi.

İneği bulunduğu yerde yem ve su vererek besleyen Kılıç, durumu çevre sakinlerine ve belediye ekiplerine bildirdi.

Kurtarma Çabası

Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, tahtalardan yapılan sedyeyle omuzlarda yaklaşık 2 kilometre boyunca yola taşındı.

Yola ulaştırılan inek, burada belediyeye ait iş makinesine alınarak kırsal mahalleye götürüldü.

Teşekkür

Bahrem Kılıç, ineğinin kurtarılmasına destek veren vatandaşlar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
2
Kırşehir'de Çift Evlerinde Silahla Öldürüldü: Zanlı Kırıkkale'de Yakalandı
3
Hizbullah Vekili Hasan Fadlallah: İsrail'e Karşı Artık Hiçbir Uluslararası Güvence Yok
4
Macron: İran'a BM yaptırımları 'snapback' ile ay sonunda devreye girecek
5
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi
6
Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü
7
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu'ya: Gazze'de Esirlerin Kaderi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)