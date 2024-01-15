Mardin Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'da ard arda 2 patlama

Suriye'nin Kamışlı kenti, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde. Sabahleyin, kentte 15 dakika ara ile 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası, siyah dumanlar gökyüzüne çıktı. Bu görüntüler, Kamışlı'nın yanı başındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinden kaydedildi.





SURİYE KAMIŞLI'DA 2 PATLAMA

Suriye'nin Kamışlı kenti, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde. Sabahleyin, kentte 2 patlama oldu. Bu patlamaların hemen sonrasında, Rumeyl bölgesinde de 2 patlama daha meydana geldi. Patlamalar nedeniyle, siyah dumanlar gökyüzüne çıktı.