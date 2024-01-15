Mardin Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'da ard arda 2 patlama

Terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki Suriye'nin Kamışlı kenti, Mardin'in Nusaybin ilçesinin yanı başında, ardı ardına 2 patlamayla sarsıldı. Bu patlamaların hemen sonrasında, Rumeyl bölgesinde de 2 patlama daha meydana geldi.

Mardin Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'da ard arda 2 patlama
Yayın Tarihi:

Suriye'nin Kamışlı kenti, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde. Sabahleyin, kentte 15 dakika ara ile 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası, siyah dumanlar gökyüzüne çıktı. Bu görüntüler, Kamışlı'nın yanı başındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinden kaydedildi.

kamışlı da paylama

SURİYE KAMIŞLI'DA 2 PATLAMA

Suriye'nin Kamışlı kenti, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde. Sabahleyin, kentte 2 patlama oldu. Bu patlamaların hemen sonrasında, Rumeyl bölgesinde de 2 patlama daha meydana geldi. Patlamalar nedeniyle, siyah dumanlar gökyüzüne çıktı.

Öne Çıkanlar
Aylık ödemeler arttırıldı! Tamı tamına 7 bin lira ödenecek Aylık ödemeler arttırıldı! Tamı tamına 7 bin lira ödenecek
Torba Yasa'dan 2160 gün erken emeklilik hakkı çıktı! Aylık 3 bin 614 lira da destek sağlanacak Torba Yasa'dan 2160 gün erken emeklilik hakkı çıktı! Aylık 3 bin 614 lira da destek sağlanacak
Lise mezunlarına KPSS'siz iş ilanı! Harita Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak Lise mezunlarına KPSS'siz iş ilanı! Harita Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak
Çok Okunanlar
İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor O illerde eğitime 1 gün ara verildi O illerde eğitime 1 gün ara verildi Mumları bu geceden hazırlayın! Bolu'nun o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi! Mumları bu geceden hazırlayın! Bolu'nun o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi! Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı