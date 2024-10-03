Marella Discovery Gemisi Alanya'ya Demir Attı

Alanya Limanı'na Gelen Marella Discovery

Bahama bayraklı yolcu gemisi Marella Discovery, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. Limasol'dan yola çıkarak rotasını Alanya'ya çeviren bu 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde limana demirledi.

Yolcular ve Personel

Gemide, çoğunluğu İngiliz olan 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra misafirler, Alanya'nın tarihi ören yerlerini ziyaret ettiler ve alışveriş yaparak yerel restoran ve kafelerde vakit geçirdiler.

Gemi Rota Değiştirecek

Marella Discovery, akşam saatlerinde Rodos'a hareket etmek üzere hazırlıklarını tamamlayacak.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.