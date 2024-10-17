Marella Discovery Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Ulaştı

Marella Discovery Alanya'ya Geldi

Bahamalar bayrağı taşıyan Marella Discovery adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine demirledi. Limasol'dan hareket eden bu büyük gemi, rotasını Türkiye'nin güney sahiline yönlendirdi.

Geminin Özellikleri

265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na ulaştı. İki binin üzerinde misafiri ile birlikte, gemide 1772 yolcu ve 745 personel yer almakta.

Turistler Alanya’nın Tadını Çıkarıyor

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gemiden inen turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederken, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Restoran ve kafelerinde vakit geçiren ziyaretçiler, yerel lezzetlerin tadını çıkardılar.

Rodos’a Yolculuk

Marella Discovery, akşam saatlerinde yolculuğuna devam ederek Rodos Adası'na hareket edecek.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.