Marine Le Pen'in Temyiz Kararı 2026'da Açıklanacak

Fransa'nın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan isimlerinden biri olan Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmakla suçlandığı davada temyiz kararının 2026 yılında açıklanması bekleniyor.

Paris Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davadaki karara üç itiraz başvurusu yapılmış durumda. Mahkeme, bu başvuruları inceleyerek kararını 2026'nın yaz aylarında vermeyi planlıyor.

Fransa'da bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2027'de yapılması öngörülüyor.

Olayın Detayları

Le Pen, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri karşılığında iki kişiye AP fonlarından maaş ödediği iddialarıyla karşı karşıya kalıyor. 2004-2016 yılları arasında gerçekleşen bir soruşturma, Le Pen ve bazı eski AP milletvekillerinin hayali istihdam oluşturduğunu öne sürmekte.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen ile birlikte partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB fonlarını kötüye kullanmak ve suçları gizlemekle ilgili dava açılmasını talep etmişti. 2018'de Ulusal Birlik (RN) adını alan partinin önemli isimleri arasında yer alan Le Pen ve diğer 27 partili, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

Mahkeme Kararı ve Tepkiler

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar sonucunda, Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak, 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası verilmişti. Ancak, cezasının hapiste çekmeyeceği bildirildi. Le Pen'in avukatları karara itiraz edeceğini duyurmuş durumda.

Verilen karara, yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler tarafından ciddi tepkiler gösterildi. Fransa Yüksek Yargı Konseyi ise, davayı yürüten yargıçlara yönelik tehditler ve siyasi liderlerin yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak bir bildiri yayınladı.