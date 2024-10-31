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Marmara Denizi'nde Yangın: Kuru Yük Gemisindeki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Marmara Denizi'nde yangın çıkan kuru yük gemisinde 2 kişi öldü. Ulaştırma Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:07
Marmara Denizi'nde Yangın: Kuru Yük Gemisindeki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Marmara Denizi Açıklarında Trajik Olay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nin Sedef Adası açıklarında seyir halindeyken makine dairesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yangın ve Kurtarma Çalışmaları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a doğru yola çıkan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine kısmında yangın çıktığı ve bu nedenle indirimli müdahaleye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu ve "Kurtarma-7" ile "Şark" römorkörleri gönderildi.

Hayat Kaybı ve Gelecek Adımlar

Açıklamada, müdahalelerin ardından yangının tamamen söndürüldüğüne ve makine dairesinde hayatını kaybeden 2 kişinin olduğu bilgisine ulaşıldığına dikkat çekildi. Gemi, "Şark" römorkörü tarafından yedeklenerek güvenli bir yere çekilecektir.

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