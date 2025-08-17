DOLAR
Marmara Depremi'nin 26. Yılı: Gölcük'te 03.02'de Dualarla Anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında, merkez üssü Gölcük'te saat 03.02'de düzenlenen anma töreniyle hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 04:10
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 04:10
Marmara Depremi'nin 26. Yılı: Gölcük'te 03.02'de Dualarla Anıldı

Kavaklı Sahili'nde anma töreni düzenlendi

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, afetin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyledi. Sezer, Marmara Depremi ile 6 Şubat depremleri arasındaki en temel farklardan birinin 2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olduğunu vurguladı ve yüzlerce arama kurtarma ekibinin kurulduğunu ifade etti.

Sezer konuşmasının devamında, "Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi. Biz örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerinden önce Gölcük merkezdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturacağı noktaya gelecek." dedi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

