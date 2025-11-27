Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Marmara Depremi Tatbikatı Ertelendi: AFAD ve İlgili Kurumlar Yeni Tarihi Açıkladı mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda aylardır hazırlığı süren ve İstanbul Adalar merkezli 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosunu içeren büyük Marmara deprem tatbikatıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada dolaşan iptal iddialarına karşı devletin ilgili kurumlardan net açıklamalar geldi.

Ertelendi, İptal Değil

Yaklaşık 9 aydır planlanan ve 14 Şubat 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan tatbikat takvimi hakkında çıkan karışıklık üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) devreye girdi. Bazı haberlerde yer alan "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi" iddiaları gerçeği yansıtmıyor; yetkililer tatbikatın lojistik ve operasyonel hazırlıklarının tamamlandığını ancak ertelendiğini bildirdi. Orijinal planlamada tatbikatın 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

Seviye 4 Alarmı ve Katılacak İller

Tatbikat senaryosu, olası bir felakette kurumlar arası koordinasyonun test edilmesi açısından önem taşıyor. Etkinliğe katılacak iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Tekirdağ, Bilecik olarak belirlendi. Tatbikat başladığında senaryo gereği Seviye 4 alarm durumu ilan edilecek; bu seviye uluslararası yardım çağrısını da içeren en yüksek alarm anlamına geliyor. Kent genelinde ve belirlenen ilçelerde sirenler eş zamanlı olarak çalacak ve vatandaşlardan ile kamu personelinden siren sesini duydukları anda 45 saniye boyunca hayat kurtaran "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulamaları istenecek.

Tebligatlar Yapıldı, Yeni Tarih Bekleniyor

İlgili valiliklere ve kamu kurumlarına gönderilen çerçeve tebligatları 22 Nisan 2025 tarihinde yapıldı ve kurumların görev dağılımları belirlendi. Şu anda gözler İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan gelecek "yeni tarih" açıklamasında. Tarih netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.